Lettera pastorale del vescovo Accrocca | “Ascoltare con l’orecchio del cuore”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCarissimi, tutti saluto di, all’inizio del nuovo anno, in particolar modo i sacerdoti e i diaconi, i consacrati e le consacrate, tutti gli operatori pastorali e i fedeli che, a vario titolo, vivificano le nostre comunità. Con questa mia brevedesidero indicare mete e obiettivi per l’anno2023-2024, che stasera apriamo in forma comunitaria. Martedì 5 luglio, all’Assemblea di programmazione diocesana, sono state formulate alcune proposte da realizzare nel corso di questo nuovo anno; al contempo, alcune iniziative realizzate nell’anno passato – come gli incontri guidati dal p. Jean Paul Hernández o l’incontrodi giugno, basato su un approccio nuovo e più dinamico al testo sacro – ci hanno mostrato quanto sia ormai opportuno un utilizzo ...

Sullo sfondo è rimasta laLampada ai miei passi, che resta tuttora un punto di riferimento, perché la nostra Chiesa dovrà " come scrivevo in quella circostanza " "impegnarsi con ...His Excellency Bishop Paolo Martinelli OFM Cap., is the Apostolic Vicar of the Apostolic Vicariate of Southern Arabia, a territorial jurisdiction of the Catholic Church covering the countries of the ...

Lettera pastorale 2023-2024 di Mons. Felice Accrocca TV Sette Benevento

Lettera pastorale 2023/2024: “Partirono senza indugio” L'Ancora

Don Briziarelli ha chiesto ai parrocchiani "comunione e servizio che ci permettano il coraggio dei passi, quel 'coraggio dei passi' che il nostro arcivescovo ci ha consegnato nella lettera pastorale.Con questa mia breve lettera desidero indicare mete e obiettivi per l’anno pastorale 2023-2024, che stasera apriamo in forma comunitaria. Martedì 5 luglio, all’Assemblea di programmazione diocesana, ...