L’esodo degli armeni del Nagorno-Karabakh | oltre 90mila i profughi

Leggi su formatonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) In seguito agli attacchi da parte dell’Azerbaigian, con una serie di “operazioni anti-terrorismo”, la popolazione armena ha iniziato ad abbandonare la regione. Sonoche, in questi giorni, stanno lasciando il. Gli sfollati stanno raggiungendo l’a, in seguito agli attacchi da parte dell’Azerbaigian che, nella regione, ha dato inizio ad una serie “operazioni anti-terrorismo” lo scorso 19 settembre.costretti a lasciare il territorio – Foto Ansa – Formatonews.itIl governo azero è riuscito nel suo obiettivo, ovvero il ritiro militare della fazione armena e ...