L’errore è clamoroso | il Var chiede scusa al Liverpool per “errore umano”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilnel match di Premier League è così evidente che il consiglio arbitrale della Premier League ha riconosciuto di aver sbagliato ad annullare il gol regolare alla squadra di Klopp Nella partita Tottenham-undestinato a fare la storia. Luis Diaz segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco dall’arbitro, che non viene corretto dal Var perché la revisione è fatta senza tracciare le linee al monitor. A fine gara arrivano le scuse ufficiali alda parte dell’associazione arbitrale inglese. Sul campo la squadra di Londra aveva vinto 2-1. La partita tra Tottenham, emacchiata da un gravedel Var – Notizie.com – Ansa fotoL’attaccante dei Reds, Luis Diaz, segna, ma l’arbitro annulla il gol regolare. In seguito ...

Clamoroso, il Var chiede scusa al Liverpool: l'errore con il Tottenham è assurdo Corriere dello Sport