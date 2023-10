L’equilibrio fragile delle pensioni in bilancio secondo Cazzola

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023) Per un governo inserire in una legge diqualche norma in tema die come recitare un requiem aeternam quando ci si raccoglie sulla tomba di una cara persona defunta. Qualcuno sarà portato a pensare: “Ovvio. I pensionati in questo Belpaese per vecchi sono più di 16 milioni e quasi tutti vanno a votare per riflesso pavloviano, per cui è bene prestare loro attenzione. In realtà le cose stanno diversamente. Le norme – nel bene come nel male – riguardano i pensionandi, cioè coloro che devono ancora andare in quiescenza e che incontrano nella politica e nei sindacati tanti difensori. Perché l’universopersone già pensionate è divenuto – da più di vent’anni a questa parte sia pure con interventi di ampiezza diversa – una fonte di entrate sicure, significative e durature. Dove sta il meccanismo? L’assegno ...