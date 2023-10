Leonado Meccia vince il Giro delle Valli Aretine juniores

Leggi su lortica

(Di domenica 1 ottobre 2023) In una splendida domenica di inizio ottobre dai contorni ancora estivi, Leonardo, di Cesenatico come il grande, indimenticato Marco Pantani, ha conquistato ildi ciclismo riservato aglie valido anche come 18esimo trofeo Butintoro, 10? trofeo Mario Giaccherini, organizzato dalla Rigutinese, la società che mette in scena anche ilper Elite e Under 23., 17 anni, corre per la Work Service, unasquadre più forti d’Italia. Dopo la suggestiva ascesa a Cortona, nel tratto che portava ad Arezzo è nata la fuga decisiva, poi i passaggi sullo Scopetone e sulla Foce e al termine della picchiata su Castiglion Fiorentino, dai sei corridori al comando è schizzato via ...