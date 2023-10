Leao annienta la Lazio

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ora si fa dura. Troppo Milan, troppo, laviene sbriciolata nella ripresa da una seria candidata alla vittoria dello scudetto: finisce 2-0 con reti di Pulisic e Okafor dopo un primo tempo che aveva illuso. Ma questa sconclusionata squadra vista finora colleziona la quarta sconfitta in sette partite e resta in una posizione di classifica imbarazzante. Non è un caso che nelle ultime 33 partite nel San Siro rossonero fossero arrivate 21 sconfitte, 11 pareggi e una sola vittoria. Campo tabù, ora sono 22 i ko, questo meritato per quanto visto in campo con Sarri colpevole di non aver saputo cogliere gli stenti all'inizio del secondo tempo senza operare nessuna variazione su un tema che comincia a essere stucchevole. Possesso palla uguale ma il Milan segna e gioca bene, lasi fa asfaltare senza che il suo allenatore sappia ...