Le vie di fuga dei Campi Flegrei | perché non includere la bretella Porto-Tangenziale?

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nel 1976, ancor prima della crisi bradisismica degli anni ‘80, fu progettato e deliberato il collegamento. Fu anche progettata unache immette da via Fascione sulla variante Anas in direzione Lago Patria. I lavori sono da tempo terminati. Per il collegamentosi prevede l’inaugurazione entro il corrente mese. Non si hanno Il Blog di Giò.