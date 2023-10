Le pillole di Polly | recensione di “Ci vediamo per un caffè” di Toshikazu Kawaguchi

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Chi non spenderebbe qualunque cifra pur di tornare nel passato, se questo significasse poter rivedere una persona, o magari un animale, che si è amato tanto, ma con cui è rimasto qualcosa in sospeso? Probabilmente, in molti sarebbero disposti a fare di tutto per avere una simile opportunità. Eppure, tra le remote montagne del Giappone esiste un locale dove è possibile viaggiare nel tempo al prezzo di un, e nemmeno dei più cari. Ma allora, è lecito chiedersi come mai quel bar, che ci si aspetterebbe sempre stracolmo di clienti, in genere sia quasi vuoto. La risposta è semplice: per tornare indietro nel tempo ci sono delle regole precise da rispettare, che Nagare, il proprietario del locale, e Kazu, la cameriera, spiegano con infinita pazienza a chiunque si dichiari interessato a compiere il viaggio. E accettare che anche tornando indietro al giorno in cui si ...