Le assenze non frenano la Genea Lanzara | battuta l’Haenna alla palestra Palumbo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEsordio casalingo con successo per la. I salernitani cari al Presidente Domenico Sica, dopo il debutto positivo in casa della Lions Teramo, si sono riconfermati tra le mura amiche dellabattendo i siciliani delcol punteggio finale di 34 – 27. Nonostante ledi due pedine fondamentali come Federico De Ruvo – atteso da un periodo di riabilitazione dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore destro – e Valentino Dello Vicario, i ragazzi di Pasquale Maione hanno centrato due punti molto importanti che danno morale al gruppo in un avvio di stagione sfortunato. Con un Cappellari strepitoso tra i pali nella prima frazione di gioco, laha rotto il ghiaccio con Fragnito – ...