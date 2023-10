Lazza è “il più odiato di X” | gli strafalcioni social del rapper sanremese

Leggi su dilei

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilmedia manager è colui che si occupa di gestire la comunicazionedi vip o aziende. Un professionista che studia il modo migliore per fidelizzare i fan e mantenere alta la reputazione dei propri clienti. Figura essenziale al giorno d’oggi, seppur c’è chi preferisce far da sé. E tra questi c’è anche ilche, a furia di autogestione, scatena una polemica a ogni nuovo post. L’ultimo errore disu X Appassionato e sempre presente utente di X – il nuovo nome di Twitter –utilizza ildell’uccellino blu per condividere con i fan le proprie giornate, li aggiorna sui posti che visita, le persone che vede, su quel che fa. Ieri sera ha sentito il bisogno di raccontare che: “Sono andato a cena da solo. Che hit”. Nulla di eclatante, ma ...