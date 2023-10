Laziomania | Pioli batte un Sarri lento grazie a Leao | ma basta parlare di Immobile!

Non è un problema incredibile e insormontabile perde re a Torino contro la Juventus. Non è un problema farlo senza nemmeno giocare...

Sarri sta facendo comecontro Inzaghi: l a sua Lazio non impara, al pari del Milan, come affrontare questo specifico avversario. Sarri non impara mai, a dire il vero: a volte sembra ...Sarri sta facendo comecontro Inzaghi: l a sua Lazio non impara, al pari del Milan, come affrontare questo specifico avversario. Sarri non impara mai, a dire il vero: a volte sembra ...

