Lazio | Marusic dopo il Milan | «È necessario essere più concentrati»

Assistito da Vecchi e Perrotti, con Ghersini IV uomo, Mazzoleni al Var e Abbatista all'Avar in Milan -l'arbitro Massa ha ammonito 5 giocatori, di cui tre della squadra di Pioli : 51', ...Sarri sorprende tutti e presenta unainedita: se in difesa non ci sono novità con, Casale, Romagnoli (in maschera dopo la frattura al naso rimediata contro il Torino) e Hysaj, a ...

Milan-Lazio, Marusic a LSC: "I dettagli fanno la differenza. Dobbiamo ripartire da..." La Lazio Siamo Noi

Milan-Lazio, Marusic a LSC: “Primo tempo buono. I nostri errori…” Cittaceleste.it

I biancocelesti sono tornati indietro dopo la vittoria con il Torino. Pioli ha cinque creatori di gioco in organico: pochi al mondo se lo possono permettere ...A Pedro negata allo scadere la rete della bandiera dopo l’intervento del Var. La prova dell’arbitro Massa a San Siro analizzata ai raggi X da Marelli.