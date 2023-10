Lazio | attacco in crisi | numeri da bassa classifica in rapporto alle occasioni create | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 1 ottobre 2023) 2023-10-01 12:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sette gol in sette partite per laquest’anno inA. E la maggior parte li hanno realizzati i centrocampisti. Il crollo delle prestazioni offensive dei biancocelesti rispetto all’anno scorso è tutto qui. La squadra di Sarri, sottolinea stamattina il Corriere dello Sport, è al diciottesimo posto inA neltrae gol realizzati. Un anno fa era prima. Un dato preoccupante, che anche ieri ha trovato conferma a San Siro contro il Milan, in una partita con appena 4 tiri in porta, tutti centrali e facilmente controllati da Maignan. Solo Immobile e Zaccagni sono andati a segno nel reparto avanzato. E l’ala sinsitra ex Hellas, prima del Torino, non segnava in campionato da ...