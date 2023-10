L’avvertimento degli USA “spaventa” il Paese | arriva la decisione ufficiale

Leggi su notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023)to dagli Stati Uniti D’America hato (non poco) ilin questione: tanto è vero che adesso laè diventataLa notizia è delle ultime ore ed è diventata. Un vero e proprio avvertimento quello che èto direttamente dagli Stati Uniti D’America. Precisamente dalla Casa Bianca nei confronti della Serbia. L’argomento in questione non poteva che essere quello relativo alle truppe che si trovavano al confine con il Kosovo. A quanto pare, ilin questione, dopo una attenta analisi ha deciso di richiamarli e, soprattutto, di ritirarli da lì’. Militari serbi (Ansa Foto) Notizie.comQuesto è quello che ha comunicato il noto quotidiano americano “The Guardian“. Gli stessi ...