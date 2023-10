Giorgia Meloni si sta dividendo tra Puglia ed Albania per le sue vacanze estive. Eppure, nella testa del premier e anche in quella di Giancarlo ...

...per aderire alla rottamazione quater 2023 c'è la possibilità di presentare ricorso contro il. ... per contributi previdenziali ci si deve rivolgere al giudice del. Precisiamo che se la ...Il governo ha fatto una legge delega sulche è esattamente l'opposto di quello che Cgil, Cisl ...non solo nelle banche e dove la rendita finanziaria e immobiliare è tassata meno del...

Lavoro e fisco: dal cuneo ai fringe benefit, ecco le misure per i redditi medio bassi Il Sole 24 ORE

Giovani dottori commercialisti, 'sì ad un fisco più sostenibile' Agenzia ANSA

Mentre si preparano a partire i pagamenti per chi ha aderito alla rottamazione 2023, ci sono anche problemi, proroghe di diverse sanatorie e ulteriori possibili in arrivo ...Dobbiamo tutti sederci e trovare un dialogo per avere un fisco rigenerativo, che significa un fisco che permette di far sì che i soldi che mettiamo nelle casse dello Stato vengano usati al meglio e ...