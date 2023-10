Lautaro Martinez e Pavard parlano dopo la vittoria in Salernitana-Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023), autore di ben quattro gol in, insieme a Benjamin, hanno parlato in un’vista rilasciata suTV. Il difensore francese è tornato a giocare titolarele ultime partite-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati