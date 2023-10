L’attentato di Ankara ci ricorda che non possiamo abbassare la guardia Il pensiero di Mayer

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023)terroristico di questa mattina adciche in Europa nonpermetterci dila. L’Italia è, come è noto, da tre decenni all’avannella lotta al terrorismo internazionale. Uno dei fattori che hanno prodotto i successi è la strategia adottata nei confronti delle comunità straniere insediate sul territorio nazionale. Il ruolo della diaspora e dei flussi migratori sotto il profilo della sicurezza nazionale è un tema di cui si parla pochissimo, ma che è di fondamentale importanza per il futuro dell’Italia e degli altri Stati membri dell’Unione europea. In Italia la popolazione di cittadinanza straniera al 1°gennaio 2023 era di oltre 5 milioni. Questo dato è ben noto. Viceversa, l’intensa collaborazione ormai trentennale ...