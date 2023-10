L’Atalanta non sfonda il muro bianconero | la Juve strappa lo 0-0

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Bergamo. Al Gewiss Stadium esce il segno X.infila il primo pareggio del suo campionato impattando sullo 0-0 contro lantus, al culmine di una partita che ha visto i nerazzurri sicuramente più pericolosi ma mai in grado di trovare il guizzo vincente. In Gewiss Stadium delle grandi occasioni e che fa registrare il sold out, Gasperini opta per 3-5-1-1 a geometria variabile dove Koopmeiners non agisce da rifinitore, bensì da mezzala di sinistra in linea con Ederson e De Roon. A ricoprire il ruolo di riferimento offensivo è De Ketelaere che, oltre ad aver smaltito il problema muscolare, si prende anche una maglia da titolare, supportato da Lookman. La Dea prende subito in mano il pallino delle operazioni, stazionando con una certa contuinuità nella metà campo bianconera e la prima occasione non tarda arrivare, con Zappacosta che attacca il ...