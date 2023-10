L' Arc de Triomphe si tinge di tricolore | vince Demuro su Ace Impact nell' ultima volta di Dettori

L'desi tinge di tricolore. Il favorito Ace Impact ha regalato all'allenatore Jean - Claude Rouget e al fantino italiano Cristian Demuro la seconda vittoria in quattro anni nella corsa più ...Nel 2022 la IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) ha collocato la corsa "Prix de l'de" al terzo posto delle graduatorie mondiali, dietro alla "Longines Breeders' cup classic" (rating 126,75) e alla "Quipco Champion Stakes" (rating 124,75). Ma se nessuno ha interesse a ...

Parigi Il fantino di origini sarde Cristian Demuro, in sella al cavallo francese Ace Impact, vince la 102esima edizione del Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Per Demuro, 31 anni, è la seconda vittoria ...La corsa parigina è la più blasonata e affascinante di tutte. Attesi almeno 50.000 spettatori all'ippodromo di Paris Longchamp. In Italia si corre a Merano, Milano, Firenze, Roma, Siracusa e Chilivani ...