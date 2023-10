L’alleanza tra Beatrice e Heidi al Grande Fratello è “veramente speciale” | Luzzi e Fiordaliso si confidano – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 1 ottobre 2023)Baci sono tra le concorrenti più interessanti di questo, non prendiamoci in giro. Così come la “potenza” femminile di questa edizione, prevale a mani basse sul cast maschile.traalè “” Piacciano o meno (a noi, no se lo volete sapere…),... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.