LaLiga EA Sports | Betis – Valencia | Il grande assente sarà nel box | anteprima | analisi | prognosi e previsione

(Di domenica 1 ottobre 2023) 2023-10-01 04:15:29 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:si affronteranno stasera alle 21:00 allo stadio Benito Villamarn in una partita con numerose vittime per infortuni e squalifica. Ma senza dubbio l’assenza principalequella di Joaqun Sánchez. Sono pochi i duelli tra biancoverdi e bianconeri in questo secolo in cui è mancato il Portuense. Lo scorso giugno, nel giorno che chiudeva la Liga, ilcapitano ha salutato il calcio in un duello tra le due squadre in cui ha trascorso più tempo in tutta la sua carriera, trasformato in una festa prima del suo tributo. Oggi dovrà sperimentarlo dall’area di rigore, nel suo nuovo ruolo nel club andaluso. Tre giorni consecutivi senza vittorie, con in mezzo la sconfitta in ...