La Roma sorride di nuovo | Lukaku complice della vittoria sul Frosinone

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Laesce vittoriosa dalla trasferta asblocca e Pellegrini conferma il vantaggio. Dybalain entrambe le occasioni. DI– Dopo il pareggio contro il Torino e la dura sconfitta contro il Genoa, latorna a vincere in campionato. La trasferta contro ildi questa sera termina 0-2 per la squadra di José Mourinho. A sbloccare il risultato ci pensa l’ex Inter Romelu. La rete del belga, su assist del compagno d’attacco Paulo Dybala, arriva al 21?, bloccando la pericolosità del, che fino a quel momento aveva creato potenziali palle gol. Forti del vantaggio, i giallorossi prendono più terreno in campo e mantengono il risultato. Lorenzo Pellegrini, poi, ...