La Roma rialza la testa battendo il Frosinone

(Di domenica 1 ottobre 2023) AGI - Laprende una boccata d'ossigenoilnel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico finisce 2-0 grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini, una per tempo. Con questo successo, il secondo da inizio campionato, la squadra di Mourinho raggiunge 8 punti in classifica, mentre gli uomini dell'ex Di Francesco, reduci da cinque risultati utili di fila, tornano a perdere dopo quasi un mese e mezzo restando fermi a quota 9. Come prevedibile sono i padroni di casa a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco nelle prime fasi del match, ma i gialloblù scendono in campo senza paura e al 18' creano la prima palla gol: Cuni viene lanciato dalle retrovie, riesce ad aggirare Rui Patricio mettendo però fuori a porta praticamente vuota. I capitolini si salvano e tre minuti più tardi, ...