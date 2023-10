La Roma e la solidità smarrita | Mourinho cerca soluzioni contro la sorpresa Frosinone

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Mai così sotto accusa. Mai così in difficoltà. Dopo la durissima sconfitta per 4-1il Genoa, Josèha ammesso che la suaha perso, facendo riferimento alla partenza di Ibanez e all’assenza di Smalling. Per la partitailall’Olimpico, sarà indisponibile anche Diego Llorente e nel reparto a tre sembra essere Cristante il calciatore destinato ad adattarsi. Un problema doppio perché il centrocampista azzurro stava vivendo uno dei momenti più positivi della sua carriera nel ruolo di mezzala. Se la difesa perde, quindi, il centrocampo perde tempi d’inserimento in area e doti balistiche (fin qui due reti e un palo colpito per l’ex Atalanta). La pressione inoltre non aiuta i giallorossi. Laha ...