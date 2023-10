La Promessa anticipazioni 2 ottobre | Jimena vuole sposare Manuel a tutti i costi

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppia Nellede Ladel 2in onda su Canale 5,decide dinonostante la bancarottaLA2 SETTEMBRE:NON INTENDE ASCOLTARE IL PADRE- Il duca corre a La, cercando di mettere in guardia la figlia sulla situazione dei marchesi. Ma lei dente chela ama e non intende rinunciare a lui. Dove eravamo rimasti Catalina scopre tutta la verità sulla fine ...