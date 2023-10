La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2023 | Jimena disobbedisce agli ordini del padre Sposerà Manuel a ogni costo!

Curro sembrerà essere sempre più vicino alla verità sulla sua vita. Il ragazzo, nel corso degli episodi La Promessa in onda dal 2 al 6 ottobre 2023 ...

La promessa prosegue con le nuove puntate dal 2 al 6 ottobre in onda su Canale 5 alle ore 16.10: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha ...

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia sarà costretta a sposare Gregorio per non perdere il lavoro e non essere umiliata. Ma ...