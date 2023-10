La Pro Loco ne fa 50 | “Il cielo è sempre più blu” Video-Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Grazie Atripalda e tanti auguri Pro, sperandoci di rivedercie augurandovi unpiù blu”. E’ il saluto di Antonio e Salvatore Capobianco, voci tutte irpine de “I sei ottavi”, la cover band di Rino Gaetano (LEGGI QUI), prima di offire al pubblico l’immancabile “Ilpiù blu” a conclusione di un concerto spettacolo sugello della giornata tutta dedicata alla ProAPS di Atripalda, in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dalla Fondazione dell’associazione che promuove le bellezze storiche-artistiche della cittadina del sabato. Tra stand gastronomici, una serata ricca di emozioni e convialità che, tra l’altro, per certi versi ha rappresentato anche la conclusione dell’estate atripaldese e di tutti ...