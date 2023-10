(Di domenica 1 ottobre 2023) Uno scenario unico e suggestivo per unosempre più in ascesa e destinato a diventare ancor più popolare anche nel nostro Paese. Nella straordinaria location dei Fori Imperiali e dei Mercati di ...

...Roma antica il successo è stato immediato per la "Italy Best Golf Night After Ryder Cup" focus della prestigiosa sfida fra Europa e USA che ha visto i protagonistigolf mondiale sui green...Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 diin via Volturno, alla periferia di Acerra, nelle vicinanzerione Tappia. La famiglia stava rientrando a casa, dopo una serata trascorsa fuori, a ...

La notte del golf a Roma: tra sport e turismo, il lancio della piattaforma del futuro Corriere dello Sport

Notte del 29 sul 30 settembre 2023 - Chiusura ramo di uscita per ... ATIVA

Tragico incidente stradale ad Acerra attorno all’una di notte, morti i genitori, due bimbi feriti in terapia intensiva al Santobono ...Una notte si sveglia di soprassalto a causa di rumori molesti: qualcuno è entrato in casa e non è di certo umano. Scoprirà quasi subito che si tratta di un alieno e farà di tutto per proteggersi da ...