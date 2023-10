“La nostra vacanza da 3600 sterline a testa è diventata un incubo ma non riusciamo ad ottenere un risarcimento” | il racconto di due 20enni sul Daily Mail

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Avevano prenotato unada sogno, o almeno così pensavano, a Capo Verde.e 14 giorni da passare in totale relax. Ma per leJessica Whetstone e Caitlin Savage sono stati giorni non certo “a cinque stelle”. L’hotel scelto, il Riu Palace Santa Maria è lo stesso che aveva già occupato le pagine di cronaca britannica quando Jane Pressley, di Gainsborough, Lincolnshire, si ammalò durante il soggiorno nella struttura manifestando forti episodi di vomito e diarrea a morì appena tornata a casa, nel novembre del 2022. È ila raccontare la storia delle due ventenni: sono partite il 4 settembre ma dopo 4 giorni, Savage ha iniziato a sentirsi male e ha finito per vomitare in mezzo alla pista da ballo del resort e per altre 20 volte ...