La Nazionale di ginnastica artistica maschile torna ai Giochi Olimpici

(Di domenica 1 ottobre 2023) Missione compiuta. Ai Mondiali diospitati da Anversa, in Belgio, lasupera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pass per idi Parigi 2024. Si tratta di un risultato importantissimo: l’ultima presenza degli...

Emanuela Maccarani era stata processata per gli abusi emersi l'anno scorso, riceverà un «sollecito scritto ad essere più attenta in futuro»

Roma, 1 ott. Missione compiuta. Ai Mondiali diartistica ospitati da Anversa, in Belgio, lamaschile supera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si ...In una giornata che ci ha regalato la qualificazione olimpica dellamaschile, arrivano altre buone notizie dai Mondiali diartistica che hanno preso il via ad Anversa. Nel pomeriggio sono infatti scese in pedana le Fate , anche loro alla ricerca ...

La Nazionale maschile di Ginnastica torna ai Giochi Olimpici dopo ... www.ildomanid'italia.eu

Anversa - La Maschile azzurra in paradiso: Italia "6" in finale e alle ... Federazione Ginnastica d'Italia

ANVERSA - Ai Mondiali di ginnastica artistica, ospitati da Anversa, in Belgio, la Nazionale maschile supera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pass per i ...La selezione azzurra ha conquistato sia la finale ai Mondiali in corso in Belgio sia la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 ...