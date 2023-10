La mia coinquilina usa il mio bagnoschiuma e il mio detersivo | ecco come l' ho scoperta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 ottobre 2023) Una ragazza ha condiviso un video su TikTok in cui moltissimi fuorisede (ed ex) si sono rivisti. La sua, infatti, usava in maniera subdola il suoe il suoper la lavatrice, ma lei - dopo un po' - l'ha. La vita in appartamenti condivisi regala gioie e dolori. Qualcuno l'ha appena iniziata, altri ci sono passati e non sono sicuri di voler ripetere quest'esperienza. Quando si è studenti fuorisede, per non pesare troppo sulle tasche dei propri genitori, si accetta di vivere in un appartamento condiviso con sconosciuti, talvolta perfino in una stanza doppia. Sicuramente si vivono esperienze indimenticabili e nascono nuove amicizie, ma non mancano i drammi tra coinquilini. Chi ci è passato lo sa bene: quando si entra in una casa di sconosciuti, è quasi inevitabile avere qualche ...