La lotta globale dei lavoratori dell’automotive

(Di domenica 1 ottobre 2023) C’è un filo che lega laoperaia di Crevalcore contro la chiusura della fabbrica Marelli, lo sciopero unitario deidi Melfi, l’aspra vertenza del sindacato dell’industria dell’auto Uaw in America e anche le difficoltà in cui si dibatte la Volkswagen, il primo produttore europeo. Dall’Europa a Detroit emergono tensioni e scontri di interessi trae multinazionali, non solo per la necessità di difendere diritti, salari, occupazione, come è sempre stato, ma la protesta, l’insofferenza, la rabbia deisono rivolte contro un cambiamento di paradigma dello sviluppo industriale e dell’organizzazione produttiva di cui non si riesce a immaginare l’impatto. L’avventura dell’auto elettrica, la creazione di gigafactory per le batterie, la concorrenza cinese finanziata da Pechino, l’abbandono ...