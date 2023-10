La Lazio di Sarri cerca di arrangiarsi | non di giocare Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ladiha perso quattro partite su sette in campionato. Ha perso a Lecce, in casa contro il Genoa, a Torino con la Juventus e ieri a Milano contro il Milan. Scrive il Corriere dello Sport con Alberto Polverosi: Dopo la vittoria sul Torino, laè tornata indietro. Anche nel primo tempo, quando era ben dentro la partita, faticava tanto a mettere insieme l’azione pericolosa. Faticava troppo se si considera quello che invece capitava nella stagione scorsa, quando la manovra nasceva limpida e piena d’armonia. Castellanos non è Immobile, ma si sapeva, così come Guendouzi e Kamada non arrivano alla statura di Milinkovic. Però i dati sono ancora più brutti, più preoccupanti, laha perso già 4 partite nelle prime 7 giornate, ha 7 punti in meno, segnato 6 gol in meno e ne ha subìti 5 in più dell’anno ...