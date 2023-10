La Juventus rischia | l' Atalanta spreca | finisce 0-0 Allegri a -4 dalle milanesi La Roma si riscatta

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio è arrivata la notizia della positività di Paul Pogba a un controllo antidoping dopo Udinese-Juventus ...

Soulè 6.5: l'argentino di proprietà della Juventus è giocatore che tiene sempre tutti attenti, il percorso ...Atalanta e Juventus pareggiano 0 - 0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023 - 2024.

La Juventus rischia, l'Atalanta spreca: alla fine è 0-0 Agenzia ANSA

