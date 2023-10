La guerra in Ucraina durerà anni | la soffiata degli 007 lascia di stucco

(Di domenica 1 ottobre 2023) La Russia sembra prepararsi per diversi altridi combattimenti in. L'analisi è dell'intelligence britca, nel rapporto quotidiano sull'evoluzione dellascatenata dall'invasione di Mosca, diffuso dal Ministero della Difesa di Londra su X. Nel testo si fa riferimento a documenti interni al ministero delle finanze di Mosca, in cui si «suggerisce che la spesa per la difesa russa è destinata ad aumentare fino a raggiungere circa il 30% della spesa pubblica totale nel 2024». «Il Ministero propone un bilancio per la difesa di 10.800 miliardi di rubli, pari a circa il 6% del Pil e con un aumento del 68% rispetto al 2023», si legge ancora. «È molto probabile - è scritto nel rapporto dei servizi segreti - che Mosca possa sostenere questo livello di spesa per la difesa per il 2024, ma solo a ...

Europa ancora lontana l’intesa per un nuovo patto Ue sui migranti. L’Italia chiede tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla Spagna. ...

nuovo drone in arrivo per la Russia . Potrebbe rappresentare la svolta per la Guerra in Ucraina . L'Iran ha presentato una nuova versione a reazione ...

La guerra in Ucraina non è mai stato un conflitto esclusivamente armato. Ancor prima dell’invasione russa, infatti, molti cyber-criminali legati o ...

(Adnkronos) – La Russia sembra prepara rsi per diversi altri anni di combattimenti in Ucraina . Lo scrive l'intelligence brit anni ca, nel rapporto ...

La Russia ha violato il territorio Nato Drone in Romania,diretta vicina L'intesa ha ...repubblicano Kevin McCarthy che prevedeva una legge di spesa che escludeva i finanziamenti all'. ...Roma, 01 ottobre 2023 "Siamo sul filo delladi logoramento in, non solo quella in trincea e con le mine, ma delladi logoramento della propaganda putiniana rispetto alle opinioni pubbliche europee", le parole di Benedetto ...

Ucraina-Russia, Mosca si prepara a una lunga guerra: l'analisi Adnkronos

