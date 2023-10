La decisione del Tribunale di Catania sui migranti dimostra l' urgenza della riforma della giustizia

Leggi su panorama

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sono due le cose che indignano e preoccupanodel giudice deldidi liberare 4dal centro di Pozzallo perché secondo il magistrato «Il Decreto del Governo (quello di settimana scorsa) è illegittimo. Deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto di fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale", scrive il giudice ritenendo che non sussistano dunque i presupposti per il trattenimento dei richiedenti asilo». La prima è nel meritostessa. Soprattutto per quanto riguarda uno deirimessi in libertà. Il soggetto, un ...