Kronthaler omaggia Madame Westwood e Sarah Burton dice addio a McQueen

Leggi su panorama

(Di domenica 1 ottobre 2023) Una collezione accompagnata da un ritmo irrequieto che vede i modelli sfilare su una passerella a forma di infinito, come l’infinito patrimonio cheha lasciato e a cui noi fortunati possiamo attingere. Per la primavera della prossima stagione Andreasha deciso dire la rivoluzionaria creatrice del marchio spolverando il guardaroba personale della designer e rielaborando i capi creati insieme nel tempo dando vita a una collezione in pieno stile. I capi giocano infatti tra loro con tessuti a contrasto, vari strati di layering e trasparenze originali. «Ho organizzato e numerato il guardaroba personale di Vivienne, gli abiti che abbiamo fatto insieme. Rivisitati. Rielaborati. I capi della collezione escono nell’ordine in cui li ho presi e numerati, a partire da ...