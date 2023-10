Kodak | storia di un mito 3 | dall’invenzione del rullino alla Instamatic

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023) Uno dei dati caratteristici dell’opera di George Eastman fu quello di dare largo impulsopubblicità ed alle attività di promozione delle sue creature. Pubblicità e customer care Nei primi anni del Novecento, sulle pagine dei più importanti giornali e magazine statunitensi, campeggiavano a grandi caratteri e con suggestive illustrazioni le pubblicità delle fotocameree, già nel 1897, a Trafalgar Square un’enorme insegna luminosa lampeggiante mostrava il suo marchio ai passanti nella caotica piazza di Londra. Ma non si limitò a questo: fu anche il precursore delle pubblicazioni in stile glamour, ove graziose ragazze dal sorriso ammiccante, ogni anno si contesero il tiolo di “Ragazzadell’anno”, contribuendo, in tal modo, ad ancor più espandere la notorietà del marchio del “gigante giallo”, come ancora ai nostri ...