Khaled El Qaisi è stato scarcerato ma non potrà lasciare Israele

Khaled El Qaisi , il giovane italo - palestinese, in prigione in Israele dal 31 agosto è stato scarcerato . Lo ha deciso un tribunale di Rishon le ...

El, il giovane italo - palestinese in prigione in Israele dal 31 agosto scorso, è stato scarcerato . Lo ha deciso un Tribunale di Rishon leZion ma a condizione che per sette giorni resti ...13.20 Italo palestinese scarcerato con limitiel,il giovane ricercatore italo palestinese,in prigione in Israele dal 31 agosto, senza accusa, é stato scarcerato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon Le Tzion,stabilendo la condizione ...

Khaled El Qaisi scarcerato da Israele ma a condizioni Agenzia ANSA

Khaled El Qaisi scarcerato da Israele il ricercatore italo-palestinese ma con condizioni la Repubblica

L'Osservatorio sulla legalità e sui diritti gioisce per la scarcerazione di Khaled El Qaisi da parte del tribunale israeliano che ha valutato il suo caso, con divieto di espatrio fino all'8 ottobre e ...Nel Tugurio i ragazzi fremono per poter partecipare alla festa più scintillante dell'anno ma un piccolo imprevisto spegne gli entusiasmi. Heidi e Valentina leggono un comunicato che non promette nulla ...