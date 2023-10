Khady Gueye | la nuova fidanzata di Irama | la brutta reazione della sua ex

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Periodo di fuoco per il cantante: pare infatti che ci sia unafiamma nella sua vita. Ma non è una relazione iniziata felicemente. La sua ex non l’ha presa bene. Ma chi èladi, ladiAnche questa volta laè un volto popolare, dato che è stata una delle protagoniste di una delle ultime edizioni di Ex On The Beach Italia. Il suo nome è, una ragazza che si è definita “impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa”. Nata a Milano da genitori senegalesi,è una moe fotomo. La sua ...