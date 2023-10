Kean torna titolare con la Juventus | può rientrare in Nazionale? Il colloquio con Spalletti…

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sta per scoccare l'ora di Moise. Oggi, domenica 1° ottobre, contro l'Atalanta, infatti, sarà il classe 2000 a fare coppia con Federico Chiesa. Sinoraha messo insieme solo 28? di calcio giocato in questa Serie A, ma le defezioni di Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic rendono le scelte di Massimiliano Allegri quasi obbligate. Tra voci di mercato e la rinuncia all'Europeo Under 21,ha vissuto una estate travagliata. Per questo quella di Bergamo potrebbe rappresentare una opportunità rara, se non unica, per cambiare l'inerzia. Una occasione da cogliere anche in ottica azzurra. Escluso dalle prime convocazioni del nuovo ct Luciano Spalletti a causa dello scarso minutaggio, il tecnico dellaha avuto ...