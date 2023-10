Karate Fiamme Gialle | Sofia Ferrarini conquista l’argento alla Serie A di Larnaca

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 1 ottobre 2023)– E’ terminata la competizione delA a, a Cipro. Gli atleti italiani hanno chiuso la competizione con 5 medaglie al collo. Il giovane dei Carabinieri, Alessio Ghinami, ha dominato i suoi gironi ed in finale ha vinto sull’ungherese Ba Rdos sul risultato di 42.5 a 41.1, portando così il tricolore sul tatami cipriota. Come riporta la nota di fijlkam.it ‘Le altre medaglie sono invece arrivate tutte nel kumite: argento per) nei 68 kg; bronzi di Valentina Pacino (ASD Atlantico) nei 61 kg, Clio Ferracuti (Oro) nei +68 e Samuele Gentile (Esercito AVES) nei 60. Se la prima, dopo un ottimo percorso ha ceduto il passo nella finalissima con la francese Marmot; gli altri tre hanno ...