Juventus senza idee | le assenze pesano | l’Atalanta chiude ancora la porta ma spreca troppo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Alla fine,e Atalanta si annullano al Gewiss Stadium, anche se il pareggio di certo non è quello che volevano queste due squadre, visto che l’occasione di terzo posto era assai ghiotta. E soprattutto, la Dea ha da mangiarsi le mani per le occasionite nel secondo tempo: i ragazzi di Gasperini, dopo aver rispettato tanto, forse, i bianconeri spuntatissimi a causa delle, accelerano solo nel finale e trovano occasioni, come la traversa con miracolo di Szczesny su Muriel, sul quale poi il portiere commette un errore con Koopmeiners che lo grazia, così come nel finale quando l’olandese manda alle stelle. Le occasioni dei piemontesi, invece, restanote a quelle del primo tempo, ma non può certo bastare per sbloccare una partita contro una squadra così dinamica e attenta ...

