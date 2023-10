Juventus | Gatti | «L’errore col Sassuolo non mi ha ucciso mentalmente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Federico, difensore della, ha parlato dopo il pareggio dei bianconeri in casa dell’Atalanta Federicoha così parlato a Dazn dopo Atalanta-Juve. LAVORARE NEGLI ULTIMI 15? – «Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui ci è mancato solo il gol. Dobbiamo lavorare sugli ultimi 15?, devi combattere con la stanchezza perché dietro non puoi sbagliare niente». ERRORE COL– «Il mister mi dà tanta fiducia, il gruppo. Da una parte non ti dico che sono contento per quel, ma come successo l’anno scorso a Monza dagli errori che impari e cresci. Non mi ha, mi ha dato spinta per lavorare sul dettagli.ti fortificano queste cose». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ...