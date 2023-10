JuveCaserta | ko all’esordio | Desio vince davanti al proprio pubblico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiInizia con una sconfitta il campionato della Paperdi Caserta. La squadra cara al Presidente Francesco Farinaro esce battuta 86-81 sul parquet del PalaFitLine di, al cospetto di una Aurora cinica e capace di tenere sempre dalla sua l’inerzia del gioco. Gara sostanzialmente equilibrata, con la Rimabrava a capitalizzare parziali ficcanti e finanche estemporanei, che le regalano il vantaggio in doppia cifra dopo 30’. Nel quarto periodo, l’attacco di Caserta si accende di colpo, rimette in piedi una partita che sembrava segnata con 31 punti a referto, ma i padroni di casa riescono a rispondere colpo su colpo ogni volta, portando a casa la sfida. La Paperdi non ha sfruttato la maggiore fisicità, che si è sostanzia anche in una supremazia a rimbalzo (36-41). La squadra di coach Luise paga il 19/40 da due, con tanti ...