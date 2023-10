Juve Stabia – Monopoli | i convocati di mister Pagliuca

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Guidoha reso nota la lista dei 26 calciatoriper il match, valevole per la 6^ giornata del campionato Serie C Now, in programma oggi, domenica 1 ottobre 2023, con inizio alle ore 18:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Esposito, Signorini, Thiam Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Vimercati Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Maselli, Meli, Romeo Attaccanti: Candellone, Piovanello, Piscopo, Rovaglia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Quarta giornata di Serie C 2023 /24: la Juve Stabia cala il tris sul Potenza , termina 3-0. Doppio vantaggio per le vespe già nella prima frazione di ...

All.: Caneo- Monopoli Inizio da sogno per la, protagonista di cinque risultati utili di fila (3 vittorie e 2 pareggi nelle prime cinque partite disputate). Allo stadio Menti ...

