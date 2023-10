Jacobelli | «Lautaro Martinez scatenato! In Serie A derby milanese»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023)esprime un suo parere riguardo la vittoria dell’Inter in casa della Salernitana, più precisamente la prestazione diche entra nel secondo tempo e realizza ben quattro gol. Il giornalista ne ha parlato sul Corriere dello Sport. TORO SCATENATO – Xavierha parlato così dopo la vittoria dell’Inter con la Salernitana: «Mamma mia, che! Con una prova sensazionale, scandita da 4 gol in 27 minuti, il suo primo poker in maglia nerazzurra, il campione del mondo ha riportato l’Inter in testa, agganciando il Milan vittorioso sulla Lazio dopo che a metà settimana i rossoneri avevano raggiunto i nerazzurri. Sette giornate e in testa comanda il, alimentando la netta sensazione che questo duello ...