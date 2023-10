Italvolley | Giovanni Sanguinetti | “Non possiamo sottovalutare nessuno”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Buona la prima per l’maschile al preolimpico. Ieri gli uomini di De Giorgi hanno concesso un tempo alla Repubblica Ceca, ma poi si sono imposti sui loro livelli andando a vincere per 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19). Una partita particolare, con la nazionale ceca che ha dato più volte l’impressione di poter raggiungere e contendere ogni set agli azzurri. Alla fine però ha prevalso il sestetto più forte e al successo ha sicuramente contribuito ampiamenti, autore di 12 punti. Il centro è poi intervenuto ai microfoni della stampa e ha commentato così l’esito della gara.: “Bravi ad avere pazienza e recuperare diversi punti” Italia-Repubblica Ceca – Crediti foto: FIPAV FacebookQueste dunque le parole del centro raccolte dalla FIPAV: “E’ stata una ...

Dopo Repubblica Ceca e Qatar l’Italvolley giocherà contro Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Non bisogna dimenticare che una volta chiuso il torneo preolimpico ci saranno ancora dei posti in ...Prima sfida per gli azzurri, reduci dall'argento agli Europei, in Brasile per il torneo di qualificazione ai prossimi Giochi olimpici: segui il match in diretta ...