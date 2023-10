Italrugby femminile | ecco le trenta azzurre convocate per il WXV

(Di domenica 1 ottobre 2023) La Nazionaledi rugby, archiviato il test match con il Giappone, è pronta per tornare in raduno a Parma a partire dal prossimo mercoledì 4 ottobre. Lelavoreranno in vista della partenza per il Sudafrica, dove disputerà la prima edizione del WXV, competizione che vedrà la squadra tricolore impegnata nella Divisione 2. In Sudafrica, con gara d’esordio a Stellenbosch e seguenti a Cape Town, l’Italia affronterà il Giappone il 13 ottobre, il Sudafrica il 20 ottobre e gli Stati Uniti il 28 ottobre.la lista delle 30 atleteper WXV: Gaia BUSO (Rugby Colorno, 1 cap), Beatrice CAPOMAGGI (ASD Villorba Rugby, 9 caps), Sofia CATELLANI (Rugby Colorno, esordiente), Giulia CAVINA (CUS MILANO, 1 cap), Alyssa D’INCÀ (ASD Villorba Rugby, 18 caps), Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 41 caps), Elena ...

...su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 Il Mondiale di rugby non si ferma Dopo il match dell'... sia maschile che(live su Sky Sport Tennis). La stagione italiana di futsal si apre con ...La Nazionale Italianadi rugby si riunirà dal 15 al 17 settembre a Parma, in vista del test match del 30 settembre contro il Giappone, che precede la partenza delle Azzurre per il Sudafrica, dove disputeranno la ...

Italrugby femminile: 26 convocate al raduno del 15-17 settembre a ... Sport Parma

Azzurre sconfitte di misura a Parma dal Giappone (25-24). Ranuccini player of the match Gazzetta di Parma

Sconfitta di misura per l'Italrugby femminile a Parma nel test-match di preparazione alla prima edizione del WXV divisione 2 del mese prossimo in Sudafrica. Le azzurre di Raineri sono state battute 25 ...