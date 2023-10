Continua a leggere su Tg. La7.it - Mentre in Libia i soccorsi sono ancora molto difficili nelle zone disastrate delle inondazioni, partono i ...

Se ne è andato Giorgio Napolitano . Giusto il dolore per la sua scomparsa, che condividiamo. Il giudizio politico, però, è altra cosa: e il giudizio ...

Slitta, probabilmente di qualche giorno, l'intesa dei Paesi Ue sul nuovo Patto per l'immigrazione. Secondo fonti europee, l'ok non sarebbe potuto ...

commenta I voli di linea diretti tra l'e lasono ripresi dopo quasi dieci anni di stop. Il primo volo MT 522 della compagnia MedSky è partito alle 10:02 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in, ed è atterrato a Roma ......quattro giorni prima in acque maltesi su un gommone di circa sei metri partito da Misurata () ...nazionale decisa dal ministero dell'Interno per alleggerire la pressione sui centri del sud. ...

Riprendono dopo 10 anni i voli Italia-Libia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Italia-Libia, ripresi i voli di linea dopo quasi 10 anni di stop TGCOM

I voli di linea diretti tra l'Italia e la Libia sono ripresi dopo quasi dieci anni di stop. Il primo volo MT 522 della compagnia MedSky è partito alle 10:02 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia, ...(LaPresse) Dopo dieci anni sono ripresi i voli commerciali tra Libia e Italia. Lo hanno annunciato le autorità di Tripoli secondo cui il volo ...